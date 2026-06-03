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Моє серце сповнене вдячності: Зубков зворушливо попрощався з Трабзонспором після переходу в АЕК

Олексій Мурзак — 3 червня 2026, 22:44
Моє серце сповнене вдячності: Зубков зворушливо попрощався з Трабзонспором після переходу в АЕК
Олександр Зубков
Getty Images

Український вінгер Олександр Зубков зворушливо попрощався з Трабзонспором, з якого перебрався до АЕКа, подякувавши турецькому клубу, його керівництву, гравцям та вболівальникам за проведений час в команді.

Відповідний допис він оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Настав час прощатися з цим неймовірним клубом, але моє серце сповнене вдячності. З першого ж дня мого прибуття до Трабзона я відчув себе як удома. Незабутні вболівальники на стадіоні "Папара Парк" – ваша пристрасть, енергія та безумовна підтримка – це те, що я завжди пам'ятатиму.

Я хочу подякувати своїм товаришам по команді, тренерському штабу, керівництву та всім, хто невпинно працював за лаштунками. Ми боролися разом, розділяли неймовірні моменти та вдосконалювалися від гри до гри. Я завжди пам'ятатиму кожен гол, кожну перемогу та кожен матч, де ми викладалися на полі на повну", – зазначив він.

Зубков побажав своїй вже колишній команді успіхів і трофеїв у майбутньому.

"Трабзонспор завжди займатиме особливе місце в моєму серці. Я бажаю клубу лише успіхів, трофеїв та перемог у майбутньому. Дякую тобі за все, Трабзоне!", – написав Зубков.

Нагадаємо, 29-річний гравець збірної України підписав 4-річний контракт з АЕКом – до літа 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Олександр Зубков Трабзонспор

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