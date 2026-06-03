АЕК оголосив про трансфер Зубкова

Український вінгер Трабзонспора Олександр Зубков став гравцем грецького АЕКа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний гравець збірної України підписав 4-річний контракт – до літа 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Цього сезону український легіонер відіграв за турецьку команду 37 поєдинків у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 4 забиті м'ячі та 7 асистів. Transfermarkt оцінює вартість вінгера у 6 млн євро.

Напередодні була інформація, що Зубков був зацікавлений у зміні клубу. Щоправда, пріоритетним для себе варіантом він розглядав американську МЛС.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський продовжить кар'єру у Трабзонспорі.