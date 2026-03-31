Ребров пояснив, чому не викликає Ярмоленка у збірну України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров напередодні провів пресконференцію, де, зокрема, висловився про легенду "синьо-жовтих" Андрія Ярмоленка.

Його слова передає УАФ.

Наставник розповів, чому не викликає до національної команди досвідченого вінгера. Він заявив, що все через ігрові причини.

"Чому Ярмоленка немає у збірній? Тому що ми маємо дуже велику конкуренцію на його позиції. На початку чемпіонату Андрій взагалі не грав. Нині він забиває і дуже задоволений цим. Бажаю, щоб він якнайкраще закінчив сезон без травм", – сказав Ребров.

Зазначимо, що Андрій Ярмоленко востаннє отримував виклик до збірної України в березні 2025 року на матч проти Бельгії в Лізі націй. У чотирьох своїх останніх матчах лідер Динамо забив три голи.

Наразі він лише на п'ять м'ячів відстає від найкращого бомбардира в історії УПЛ. Також футболісту на вистачає двох голів, щоб зрівнятись з Андрієм Шевченком за кількістю голів у збірній (48 і 46).

Після поразки від Швеції (1:3) Роман Яремчук заявляв, що збірній не вистачає справжнього лідера в роздягальні. Чимало фанатів у мережі вважають, що команді б із цим дуже допоміг саме Ярмоленко.