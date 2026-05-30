Ярмоленко: Моя роль у збірній – допомагати тренерському штабу та гравцям

Вінгер Динамо Київ Андрій Ярмоленко прокоментував своє повернення в збірну України, куди його не викликали з березня 2025 року.

Слова ветерана наводить пресслужба УАФ.

"В збірній трохи змінилось все, бо є деякі молоді хлопці, з якими тільки познайомився. Тому буде цікаво. Плюс новий головний тренер. Хоч ми і знайомі добре, але в цій ролі Андреа не був, тому буде цікаво подивитися, поспостерігати за його діями.

Ми, звичайно, розмовляли з ним. В нього думка, що хто краще готовий – той і має виходити на поле. Я на 100% згоден з ним. Яка моя роль? Я думаю, що нічого не змінилося з тією роллю, яка в мене зараз є в Динамо, з тією роллю, яка була раніше в збірній. Треба допомагати тренерському штабу, гравцям, і самому показувати рівень, показувати, що я тут не за минулі заслуги", – заявив вінгер.