Роздягальня мертва, – Яремчук поскаржився на відсутність лідерів у складі збірної України

Софія Кулай — 27 березня 2026, 07:10
Роман Яремчук
УАФ

Нападник збірної України Роман Яремчук висловився про поразку від Швеції (1:3), яка зупинила шлях "синьо-жовтих" у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2026.

Його слова наводить Tribuna.

Форвард французького Ліона не став виправдовуватись після провального матчу, а наголосив, що ще перед грою побачив один важливий факт, що у роздягальні України не було лідера.

"Те, що я бачу зараз... Нікого не хочеться образити – роздягальня мертва. Це я ще вчора побачив, на жаль.

Я думаю, це просто відсутність особистостей у роздягальні. Я зі свого боку хочу десь підказати, але у мене немає цих якостей. З цими якостями ти народжуєшся. Ти не можеш це робити. У нас було до цього багато лідерів, і в один момент їх не стало. І зараз такий момент, що, дійсно, у роздягальні немає тих людей, які можуть щось змінити. На фоні емоцій, на фоні важкого періоду", – заявив Яремчук.

Єдиною світлою плямою у грі команди Сергія Реброва став Матвій Пономаренко. Нападник київського Динамо вийшов на заміну та відзначився дебютним голом за збірну.

Відзначимо, що після програного поєдинку видав емоційний коментар Віталій Миколенко, який подякував уболівальникам, які додивились цей матч до фінального свистка, назвавши гру "синьо-жовтих" позорищем.

Попереду в України товариська гра проти Албанії, яка у своєму півфіналі програла Польщі 1:2. Поєдинок відбудеться 31 березня о 21:45 (за київським часом). 

