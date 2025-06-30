Ліон та УЄФА досягли домовленості щодо участі "ткачів" у Лізі Європи-2025/26

УЄФА очікує на результат апеляції Ліона щодо пониження у класі, щоб ухвалити рішення про участь французького клубу в Лізі Європи наступного сезону.

Про це повідомляє Reuters.

УЄФА вирішила відкласти свою оцінку справи про власність однією людиною кількох клубів за участю Ліона та Крістал Пелес до тих пір, поки не буде підтверджено пониження французького клубу в класі.

УЄФА та Ліон досягли мирової угоди щодо порушення клубом вимог фінансової стійкості. В межах мирової угоди французи погодилися на виключення з єврокубків, якщо вони програють апеляцію.

Правила володіння декількома клубами не дозволяють колективам, що перебувають у власності однієї людини, брати участь в одному європейському змаганні. Американський бізнесмен Джон Текстор володіє часткою і в "ткачах", і в "орлах".

Англійці кваліфікувалися до Ліги Європи, вигравши Кубок Англії. Французи в свою чергу потрапили до турніру, посівши шосте місце в Лізі 1.

Проте нещодавно Національна дирекція з контролю за управлінням (DNCG) покарала Ліон пониженням до Ліги 2 через борги в розмірі 500 мільйонів євро.

Олімпік подав апеляцію на це рішення, яке було прийнято після аудиту фінансів клубу. І тепер Орган УЄФА з фінансового контролю клубів чекатиме на результати розгляду апеляції, перш ніж винести своє рішення.

Нагадаємо, що Ліон та УЄФА підписали угоду про фінансовий моніторинг. І якщо клуб виграє апеляцію, він буде змушений заплатити великий штраф.

Раніше стало відомо, який колектив посяде місце Ліона у Лізі 1, якщо "ткачі" програють апеляцію.