Степанов розповів, чи хотів би залишитись в Утрехті після закінчення сезону

Українськи форвард Артем Степанов розповів, чи хотів би продовжити свої виступи за Утрехт.

Його слова цитує ESPN.

Орендна угода з нідерландським клубом рзрахована до кінця поточного сезону-2025/26.

"Зараз я зосереджений на цьому сезоні. Але тут я щасливий", – сказав нападник.

Його контракт належить леверкузенському Баєру (до 30 червня 2027-го). Степанов вже встиг провести два матчі за першу команду "червоно-чорних" (без результативних дій).

У футболці Утрехта Артем виступає з кінця січня 2026-го. Відтоді провів за нідерландський колектив 6 ігор. 1 березня у матчі проти АЗ відзначився дебютним голом. Українець допоміг Утрехту здобути домашню перемогу з рахунком 2:0 та став найкращим гравцем поєдинку.

Його нинішня команда після 25-ти турів посідає восьме місце у турнірній таблиці Ередивізі, набравши 34 бали.

Наступний матч Утрехта відбудеться у п'ятницю, 6 березня, коли колектив гостюватиме на полі Гераклеса. Початок зустрічі – о 21:00 (за київським часом).

Відзначимо, що у нідерландському клубі задоволені адаптацією 18-річного українського форварда.