Ми дуже задоволені ним: наставник Утрехта оцінив адаптацію Степанова в команді

Головний тренер Утрехта Рон Янс оцінив виступ Артема Степанова у матчі проти Зволле (1:1), не ставши критикувати українського нападника за відсутність голів.

Його слова наводить De Telegraaf.

"Не можна після кількох матчів стверджувати, що наш нападник має проблеми з забиванням голів. Йому 18 років, він приїхав з Нюрнберга. Якщо він за три матчі заб'є три голи, на що я сподіваюся, тоді ми поговоримо по-іншому.



Ми дуже задоволені ним, бо він приносить не тільки голи. Він приносить енергію та силу, і ми можемо використовувати його як сполучну ланку. Треба трохи почекати, перш ніж говорити, що Утрехт знову має нападника, якому важко забивати. Я вважаю, що це рано", – зазначив наставник Утрехта.