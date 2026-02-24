Ми дуже задоволені ним: наставник Утрехта оцінив адаптацію Степанова в команді
Головний тренер Утрехта Рон Янс оцінив виступ Артема Степанова у матчі проти Зволле (1:1), не ставши критикувати українського нападника за відсутність голів.
Його слова наводить De Telegraaf.
"Не можна після кількох матчів стверджувати, що наш нападник має проблеми з забиванням голів. Йому 18 років, він приїхав з Нюрнберга. Якщо він за три матчі заб'є три голи, на що я сподіваюся, тоді ми поговоримо по-іншому.
Ми дуже задоволені ним, бо він приносить не тільки голи. Він приносить енергію та силу, і ми можемо використовувати його як сполучну ланку. Треба трохи почекати, перш ніж говорити, що Утрехт знову має нападника, якому важко забивати. Я вважаю, що це рано", – зазначив наставник Утрехта.
Тренер впевнений, що скоро Степанов почне забивати.
"Він не повинен зациклюватися на тому, що він повинен забивати, що він не не має права пробити повз ворота. Бо тоді все піде не так. Він повинен пройти через цей етап", – підкреслив Янс.
Як відомо, у попередньому матчі чемпіонату Нідерландів Степанов відзначився асистом.
Нагадаємо, що "громадяни собору" орендували українського форварда до кінця поточного сезону. Контракт Артема належить леверкузенському Баєру (до 30 червня 2027 року).