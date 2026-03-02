Батько Степанова – про пропозицію Баварії: Я не знаю до кінця причин, чому ми не залишилися в Мюнхені

Роман Степанов, батько форварда Утрехта Артема Степанова, розповів, як його син міг продовжити кар'єру у структурі Баварії.

Цим він поділився в інтерв'ю Youtube-каналу нідерландського клубу.

Він пригадав, як Артем разом із трьома хлопцями протягом чотирьох місяців тренувались у мюнхенському гранді.

"Потім так сталося, що ми переїхали в Леверкузен. Я не знаю до кінця причин, чому ми не залишилися в Мюнхені, тому що там уже й контракт нам запропонували. Але в кінці щось сталося – з нефутбольних причин, яких я не знаю, але знаю, що що не робиться, робиться до кращого. І ми потрапили в Леверкузен", – сказав батько молодого нападника.

Попри це родина задоволена тим, як склались обставини із переїздом у Леверкузен, де Степанов-молодший уклав контракт із Баєром до кінця червня 2027 року.

Із січня 2026-го Артем виступає в оренді за Утрехт, у якому 1 березня відзначився дебютним голом. Українець реалізував пенальті та став найкращим гравцем матчу проти АЗ. Степанов допоміг господарям оформити перемогу з рахунком 2:0.

Відзначимо, що оренда 18-річного українського форварда з нідерландським клубом розрахована до кінця поточного сезону-2025/26. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 1,5 мільйони євро.