У збірній Єгипту розкрили фізичний стан Салаха перед стартом ЧС-2026

Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан висловився про стан здоров'я лідера команди Мохаммеда Салаха напередодні чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його цитує Reuters.

За його словами, 33-річний правий вінгер пройшов програму реабілітації у Ліверпулі, а пізніше у національній команді, і тепер готовий до офіційних ігор.

Нагадаємо, що Салах травмувався у поєдинку в рамках АПЛ проти Крістал Пелес, пропустивши два крайні тури першості.

"Перший матч проти Бельгії на чемпіонаті світу буде надзвичайно складним, а наша група – сильна і дуже конкурентна. Я не люблю програвати, і мене засмучує поразка від Бразилії, хоча це одна з найсильніших команд світу. У фінальному матчі перед чемпіонатом світу ми зіткнулися з сильною та видатною командою", – сказав Хассан.

Єгипет у рамках групового етапу ЧС-2026 зіграє проти Бельгії (15 червня), Нової Зеландії (22 червня) та Ірану (27 червня).

У сезоні-2025/26, який став для Салаха прощальним у футболці Ліверпуля, Мохаммед відзначився 12 голами та 10 результативними передачами у 41-й зустрічі. В останньому матчі цього розіграшу АПЛ Мохаммед побив рекорд Стівена Джеррарда.

Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус претендує на колишнього лідера англійського клубу. У такому трансфері особисто зацікавлений головний тренер "старої синьйори", з яким він працював в італійській Ромі.

Також була інформація про зацікавленість до лідера збірної Єгипту з боку неназваного клубу із Саудівської Аравії.