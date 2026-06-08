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Один з ключових захисників збірної Нідерландів пропустить ЧС-2026: відома причина

Олексій Мурзак — 8 червня 2026, 21:21
Один з ключових захисників збірної Нідерландів пропустить ЧС-2026: відома причина
Юррієн Тімбер
x.com/OnsOranje

Захисник збірної Нідерландів Юррієн Тімбер не зіграє на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Гравець Арсенала не встигає повністю відновитися після травми, повідомила пресслужба збірної.

"24-річний захисник не встиг достатньою мірою відновитися після травми паху, щоб узяти участь у чемпіонаті світу без ризику для здоров'я.

Тому після консультацій з медичним штабом було прийнято рішення, що Тімбер залишить тренувальний табір національної збірної в Нью-Йорку після матчу проти Узбекистану. ", – йдеться у повідомленні.

На ЧС-2026 Нідерланди зіграють у групі F із Японією, Швецією та Тунісом.

Детальніше про цей квартет можна почитати у матеріалі від "Чемпіона".

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