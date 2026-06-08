Один з ключових захисників збірної Нідерландів пропустить ЧС-2026: відома причина

Захисник збірної Нідерландів Юррієн Тімбер не зіграє на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Гравець Арсенала не встигає повністю відновитися після травми, повідомила пресслужба збірної.

"24-річний захисник не встиг достатньою мірою відновитися після травми паху, щоб узяти участь у чемпіонаті світу без ризику для здоров'я.



Тому після консультацій з медичним штабом було прийнято рішення, що Тімбер залишить тренувальний табір національної збірної в Нью-Йорку після матчу проти Узбекистану. ", – йдеться у повідомленні.