Один з ключових захисників збірної Нідерландів пропустить ЧС-2026: відома причина
Юррієн Тімбер
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Захисник збірної Нідерландів Юррієн Тімбер не зіграє на чемпіонаті світу-2026 з футболу.
Гравець Арсенала не встигає повністю відновитися після травми, повідомила пресслужба збірної.
"24-річний захисник не встиг достатньою мірою відновитися після травми паху, щоб узяти участь у чемпіонаті світу без ризику для здоров'я.
Тому після консультацій з медичним штабом було прийнято рішення, що Тімбер залишить тренувальний табір національної збірної в Нью-Йорку після матчу проти Узбекистану. ", – йдеться у повідомленні.
На ЧС-2026 Нідерланди зіграють у групі F із Японією, Швецією та Тунісом.
Детальніше про цей квартет можна почитати у матеріалі від "Чемпіона".