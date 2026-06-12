Мені дуже подобається Бразилія: Антонеллі розповів, за кого вболіватиме на ЧС-2026

Пілот команди Мерседес Андреа Кімі Антонеллі розповів, за кого буде вболівали на чемпіонаті світу 2026 року з футболу.

Його слова наводить пресслужба Формули-1.

"Чесно кажучи, я навіть не знаю, за кого вболіватиму на чемпіонаті світу. Очевидно, що там грає багато футболістів, яких я підтримую особисто. Мені, наприклад, дуже подобається Бразилія – сама їхня манера гри. А ще, коли я був маленьким, я просто обожнював Роналдінью та Ліонеля Мессі, звісно, ще за часів їхніх виступів за Барселону.

Тож Бразилія мені точно до душі. Якщо вони виступлять успішно, я буду щиро радий. Але з іншого боку, я також уболіваю за Мессі. Він був одним із моїх улюблених гравців у дитинстві, а нещодавно мені навіть пощастило зустрітися з ним у Маямі.

Думаю, це буде крута подія, попри те, що Італія, на жаль, туди не потрапила. Що ж, доведеться почекати ще років чотири, мабуть. Я планую дивитися майже всі матчі, бо це просто неймовірне видовище".