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ЛНЗ підсилився півзахисником Олександрії

Андрій Яросименко — 21 серпня, 19:28
ЛНЗ підсилився півзахисником Олександрії
Артур Авагімян
ФК Олександрія

Черкаський ЛНЗ підписав півзахисника Олександрії Артура Авагімяна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови угоди з 27-річним українцем наразі не розголошуються, але відомо, що він перейшов у статусі вільного агента, адже напередодні розірвав контракт з Олександрією. На Transfermarkt вартість гравця оцінюється у 500 тисяч євро.

Минулий сезон Артур провів на правах оренди у Чорноморці. За одеський клуб півзахисник зіграв 29 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЛНЗ підпише лівого вінгера Дмитра Топалова, який належить Шахтарю. Напередодні клуб здобув вольову перемогу над львівським Рухом у матчі третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Наразі в активі клубу 6 очок.

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