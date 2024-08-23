Авагімян: ЛНЗ — це дуже амбітний клуб

Півзахисник черкаського ЛНЗ Артур Авагімян розповів про свій перехід у клуб.

Його слова передає пресслужба команди.

"Для мене це було несподіванкою. Це дуже амбітний новий клуб. Спілкувався з Сергієм Рибалкою. Він давно розповідав про команду, про те, як тут усе відбувається. Потім мій друг, Ілля Путря перейшов сюди. Він мені дуже багато розповідав про свої враження. Та і коли я почав вести перемовини, у мене навіть не було ніяких сумнівів", — сказав Артур.

Минулий сезон Артур провів на правах оренди у Чорноморці. За одеський клуб півзахисник зіграв 29 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше ЛНЗ підписав лівого вінгера Дмитра Топалова, який належить Шахтарю. Напередодні клуб здобув вольову перемогу над львівським Рухом у матчі третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25. Наразі в активі клубу 6 очок.