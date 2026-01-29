Чорноморець повернув до команди півзахисника Авагімяна

Одеський Чорноморець оголосив про підписання свого колишнього футболіста Артура Авагімяна.

Про це повідомила пресслужба "моряків".

29-річний уродженець Маріуполя є улюбленцем одеських вболівальників. Тож його чергове повернення до команди стало очікуваним.

"Раді знову бачити у складі "моряків" та бажаємо впевненої, яскравої гри у чорно-синіх кольорах", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що для Авагімяна це вже третє повернення до команди. За одеситів атакувальний півзахисник відіграв 98 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 15 асистів.

Під час футбольної кар'єри Артур захищав кольори Маріуполя, київського Арсеналу, Олександрії, ЛНЗ та вірменського Алашкерта.

20 січня черкаський ЛНЗ повідомив про відхід Авагімяна. У першій частині сезону хавбек лише тричі з'являвся на полі.