Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Авагімян — про перехід у ЛНЗ: Для мене це було неочікувано

Володимир Кук — 22 серпня, 18:07
Авагімян — про перехід у ЛНЗ: Для мене це було неочікувано

Новачок ЛНЗ Артур Авагімян заявив, що його перехід у черкаський клуб був неочікуваним для нього.

Про це він розповів на YouTube-каналі клубу.

"Для мене це було несподівано. Після нашої гри зі мною зв’язалися з клубу. Після цього ми вже вели перемовини. Це дуже амбітний новий клуб. Спілкувався з Сергієм Рибалкою. Він давно розповідав про цей клуб, про те, як тут усе відбувається. Недавно мій друг перейшов до вас Ілля Путря. Він мені дуже багато розповідав про свої враження. Та і коли я почав вести перемовини, у мене навіть не було ніяких сумнівів. Я готовий тренуватися та грати", сказав Авагімян.

Зазначимо, що Минулий сезон Артур провів на правах оренди у Чорноморці. За одеський клуб півзахисник зіграв 29 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що півзахсник "гірників" Дмитро Топалов перейшов у черкаський ЛНЗ.

Артур Авагімян ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ

Артур Авагімян

ЛНЗ підсилився півзахисником Олександрії
Авагімян покинув Олександрію
Гравець Олександрії перейде в інший клуб УПЛ
Одесити, сподіваюсь ще зустрінемось — Авагімян залишив Чорноморець
Авагімян розповів, чи повернеться він в Олександрію

Останні новини