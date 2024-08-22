Авагімян — про перехід у ЛНЗ: Для мене це було неочікувано

Новачок ЛНЗ Артур Авагімян заявив, що його перехід у черкаський клуб був неочікуваним для нього.

Про це він розповів на YouTube-каналі клубу.

"Для мене це було несподівано. Після нашої гри зі мною зв’язалися з клубу. Після цього ми вже вели перемовини. Це дуже амбітний новий клуб. Спілкувався з Сергієм Рибалкою. Він давно розповідав про цей клуб, про те, як тут усе відбувається. Недавно мій друг перейшов до вас — Ілля Путря. Він мені дуже багато розповідав про свої враження. Та і коли я почав вести перемовини, у мене навіть не було ніяких сумнівів. Я готовий тренуватися та грати", — сказав Авагімян.

Зазначимо, що Минулий сезон Артур провів на правах оренди у Чорноморці. За одеський клуб півзахисник зіграв 29 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що півзахсник "гірників" Дмитро Топалов перейшов у черкаський ЛНЗ.