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Півзахисник ЛНЗ: Ротань грає у футбол майбутнього

Олександр Булава — 13 грудня 2024, 12:34
Півзахисник ЛНЗ: Ротань грає у футбол майбутнього

Півзахисник ЛНЗ Артур Авагімян вважає, що Руслан Ротань будує в Олександрії футбол майбутнього, який нагадує йому стиль Роберто Де Дзербі.

Цитує гравця пресслужба черкаського клубу.

"Феномен Олександрії? Це дуже тренерська команда, яка виконує те, що їй кажуть і в них є класні виконавці, тому вони можуть втілити ідеї головного тренера.

У Ротаня свіжий погляд і він грає у футбол майбутнього схожий на Де Дзербі, напевно. Я вважаю, що це дуже класний тренер", – розповів Авагімян.

Матч Олександрія – ЛНЗ відбудеться 14 грудня у межах 17 туру чемпіонату України. Наразі команда Ротаня з 37 очками посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, черкаський клуб з 18 балами йде 10-м.

Напередодні ЛНЗ оголосив про завершення співпраці із головним тренером команди Адресом Карраско.

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