Півзахисник ЛНЗ: Ротань грає у футбол майбутнього

Півзахисник ЛНЗ Артур Авагімян вважає, що Руслан Ротань будує в Олександрії футбол майбутнього, який нагадує йому стиль Роберто Де Дзербі.

Цитує гравця пресслужба черкаського клубу.

"Феномен Олександрії? Це дуже тренерська команда, яка виконує те, що їй кажуть і в них є класні виконавці, тому вони можуть втілити ідеї головного тренера.

У Ротаня свіжий погляд і він грає у футбол майбутнього схожий на Де Дзербі, напевно. Я вважаю, що це дуже класний тренер", – розповів Авагімян.