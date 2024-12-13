Півзахисник ЛНЗ: Ротань грає у футбол майбутнього
Півзахисник ЛНЗ Артур Авагімян вважає, що Руслан Ротань будує в Олександрії футбол майбутнього, який нагадує йому стиль Роберто Де Дзербі.
Цитує гравця пресслужба черкаського клубу.
"Феномен Олександрії? Це дуже тренерська команда, яка виконує те, що їй кажуть і в них є класні виконавці, тому вони можуть втілити ідеї головного тренера.
У Ротаня свіжий погляд і він грає у футбол майбутнього схожий на Де Дзербі, напевно. Я вважаю, що це дуже класний тренер", – розповів Авагімян.
Матч Олександрія – ЛНЗ відбудеться 14 грудня у межах 17 туру чемпіонату України. Наразі команда Ротаня з 37 очками посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, черкаський клуб з 18 балами йде 10-м.
Напередодні ЛНЗ оголосив про завершення співпраці із головним тренером команди Адресом Карраско.