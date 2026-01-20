Українська правда
Олександр Булава — 20 січня 2026, 20:55
ЛНЗ підтвердив відхід Авагімяна

Черкаський ЛНЗ припинив співпрацю з півзахисником Артуром Авагімяном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Дякуємо за час, проведений у команді, та бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі!", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що сам гравець розповів про відхід з ЛНЗ ще 7 січня.

Хавбек став гравцем ЛНЗ влітку 2024 року. У сезоні-2025/26 він був гравцем ротації, зігравши лише три матчі в усіх турнірах.

Напередодні ЛНЗ віддав в оренду легіонера, який порушував дисципліну, а також припинив співпрацю з двома захисниками.

