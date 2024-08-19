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ЛНЗ підсилиться вінгером Шахтаря

Ігор Чернявський — 19 серпня, 10:45
ЛНЗ підсилиться вінгером Шахтаря

ЛНЗ підпише лівого вінгера Дмитра Топалова, який належить Шахтарю.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров.

Останні півроку Дмитро відіграв у оренді за Колос. У складі ковалівського клубу він провів 14 матчів, у яких не зміг відзначитися жодною результативною дією.

Топалов є вихованцем Шахтаря, але більше частину кар’єри провів у Маріуполі. За "приазовців" Топалов забив 11 голів та віддав 6 асистів у 71 матчі.

Також напередодні стало відомо, що в ЛНЗ перейде креативний хавбек Артур Авагімян.

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