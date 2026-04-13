Анчелотті оцінив шанси Неймара повернутися в збірну Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оцінив шасни зіркового форварда Сантоса Неймара поїхати на чемпіонат світу 2026 року.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Він здатний повернутися у збірну. Я говорив це кілька разів, і це абсолютно ясно: я буду викликати до збірної тільки тих гравців, які фізично готові. Після травми коліна у грудні Неймар добре відновився, він забиває голи. Йому потрібно продовжувати рухатися в цьому напрямку і покращувати свою фізичну форму. Він на правильному шляху", – заявив італійський тренер.

Раніше повідомлялося про те, що Анчелотті продовжить свій контракт зі збірною Бразилії до літа 2030 року. У поточному сезоні на рахунку 34-річного Неймара 3 голи та 3 асисти в 7 матчах за Сантос у всіх турнірах.