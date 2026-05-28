Збірна ПАР оголосила заявку на ЧС-2026 з футболу

Софія Кулай — 28 травня 2026, 10:02
Збірна ПАР з футболу
x.com/BafanaBafana

Збірна Південно-Африканської Республіки (ПАР) з футболу визначилася з футболістами, які поїдуть на чемпіонат світу-2026 з футболу.

У заявку потрапили 26 гравців, серед яких знайшлося місце Лайлу Фостеру з англійського Бернлі.

  • Воротарі: Ронвен Вільямс, Рікардо Госс, Сіфо Шейн.
  • Захисники: Кхулісо Мудау, Олвету Маханья, Бредлі Кросс, Табанг Матулуді, Нкосінаті Сібісі, Обрі Модіба, Мбекезелі Мбоказі, Іме Окон, Самукеле Кабіні, Камогело Себелебеле, Кхулумані Ндамане.
  • Півзахисники: Тебого Мокуна, Джейден Адамс, Таленте Мбата, Яя Сітоле.
  • Нападники: Освін Апполліс, Тшепанг Моремі, Евіденс Макгопа, Лайл Фостер, Ікраам Райнерс, Релебогіле Мофокенг, Темба Зване, Тапело Масеко.

Відзначимо, що у рамках підготовки до Мундіалю національна команда проведе один товариський матч проти Нікарагуа (29 травня).

У груповому раунді ЧС-2026 ПАР гарантовано проведе три гри – проти Мексики (11 червня), Чехії (18 червня) та Південної Кореї (25 червня).

Раніше заявку на чемпіонат світу оголосила збірна Нідерландів.

