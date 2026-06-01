Збірна Чехії оголила заявку на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Чехії визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє місцева футбольна асоціація.

Переважну більшість у складі склали гравці місцевого чемпіонату – 17 футболістів.

Воротарі : Лукас Горнічек (Брага), Матей Коварж (ПСВ), Їнджріх Станек (Славія Прага)

Захисники : Владімір Цоуфал (Хоффенгайм), Давід Дудера (Славія Прага), Томаш Голеш (Славія Прага), Робін Гранач (Гоффенгайм), Степан Халупек (Славія Прага), Давід Юрасек (Славія Прага), Ладіслав Крейчи (Вулвергемптон), Ярослав Зелени (Славія Прага), Давід Зіма (Славія Прага)

Півзахисники : Лукаш Черв (Вікторія Пльзень), Владімір Даріда (Градець Кралове), Лукаш Провод (Славія Прага), Міхал Саділек (Славія Прага), Гуго Сохурек (Спарта Прага), Александр Сойка (Вікторія Пльзень), Томаш Соучек (Вест Хем), Павел Шульц (Ліон), Денис Вишинський (Вікторія Пльзень)

Нападники: Адам Гложек (Гоффенгайм), Томаш Хори (Славія Прага), Моймір Хитіл (Славія Прага), Ян Кухта (Спарта Прага), Патрік Шик (Баєр)

Збірна Чехії розпочне свій шлях на Чемпіонаті світу 2026 року 12 червня поєдинком проти Південної Кореї. Наступними суперниками підопічних Коубека стануть збірні ПАР та Мексики, матчі з якими відбудуться 18 та 25 червня відповідно.

Нещодавно збірні Австралії та Еквадору також оголосили заявки на ЧС-2026. Окрім цього на мундіаль поїде син Зінедіна Зідана у складі національної команди Алжиру.