Головні зірки на місці: збірна Марокко з футболу оголосила заявку на ЧС-2026

Софія Кулай — 26 травня 2026, 22:52
Національна збірна Марокко визначилася із заявкою на чемпіонат світу 2026 з футболу.

Головний тренер команди Мохамед Уабі візьме із собою на Мундіаль 26 футболістів. До списку потрапили головні зірки збірної – Буну, Діас, Хакімі, Мазрауї та Амрабат.

Заявка збірної Марокко на ЧС-2026

  • Воротарі: Яссін Буну, Мунір Мохамеді, Ахмед Таньяуті.
  • Захисники: Ашраф Хакімі, Нуссаїр Мазрауї, Анасс Салах-Еддін, Юсеф Беламмарі, Ісса Діоп, Шаді Ріад, Закарія Ель-Уахді, Редуан Аляль, Наєф Аґерд.
  • Півзахисники: Неїль Ель-Айнауї, Аззедін Унаї, Ісмаель Сайбарі, Біляль Ель-Ханнус, Самір Ель-Мурабет, Софʼян Амрабат, Айюб Буадді.
  • Нападники: Браїм Діас, Аюб Ель-Каабі, Абде Еззальзулі, Суф'ян Раїмі, Жессім Яссін, Аюб Амаймуні-Ешгуяб, Шамсдін Тальбі.

На груповому етапі ЧС-2026 марокканці зіграють проти Бразилії (14 червня), Шотландії (20 червня) та Гаїті (26 червня).

У рамках підготовки до Мундіалю Марокко зустрінеться у контрольних іграх з Мадагаскаром (2 червня) та Норвегією (7 червня).

Раніше заявку на футбольний чемпіонат світу оголосила збірна Панами.

