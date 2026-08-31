Мудрик покине Челсі: інсайдер розкрив деталі потенційного переходу

Український вінгер Михайло Мудрик хоче покинути лондонський Челсі до кінця трансферного літнього вікна-2026.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією авторитетного інсайдера, наразі обговорюється орендна угода.

Найбільший інтерес до 25-річного футболіста проявляє Лідс, який готовий зробити нову пропозицію. Однак Мудрик, який хоче залишитися в Англії, може продовжити свої виступи в іншій команді. Адже також у пресі була інформація про інтерес з боку Тоттенгема, Брентфорда і Ковентрі.

Раніше повідомлялося, що лондонці відхилили дві спроби "павичів" щодо підписання українського лівого вінгера. Начебто він не проти перейти у Лідс, попри варіант із орендою у французький Страсбур. Головний тренер Лідса Даніель Фарке вже прокоментував чутки про інтерес англійського клубу до Михайла.

Нагадаємо, що українець встиг взяти участь у трьох контрольних матчах "синіх" після відбуття дискваліфікації. Пізніше стало відомо, що Мудрик отримав новий ігровий номер – 33-й. Утім, водночас лондонські ЗМІ стверджують, що український футболіст із низкою інших гравців тренується окремо від першої команди Челсі, оскільки клуб хоче з ними всіма попрощатися у це літнє трансферне вікно.