Ребров: Ніколи не розглядав Лігу націй виключно як підготовку до Чемпіонату світу

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що ніколи не розглядав Лігу націй виключно як підготовку до відбору на майбутній Чемпіонат світу.

Про це наставник "синьо-жовтих" сказав під час пресконференції, присвяченій матчу проти збірної Чехії в межах 4 раунду цього турніру.

"Я ніколи не говорив, що ми розглядаємо даний турнір виключно як підготовку. Через нього ми можемо потрапити на чемпіонат світу, тому кожна гра важлива. Але ми повинні давати шанс молодим гравцям, тим, хто показує себе в українському та європейських чемпіонатах.

Ми викликали достатнього футболістів, які проявляють себе в чемпіонаті. Будь-яка гра збірної України — свято, подія для всієї країни. Тому ми налаштовуємося на перемогу завтра, будемо все робити для цього", – зазначив тренер.

Ребров також додав, що збірна Чехії за місяць не змінилася.

"Свою попередню гру вони проводили майже тим же складом. У цієї команди вже багато років практично не міняється склад. Так, після програної першої гри вони змінили дуже багато гравців.

У них дуже гарний склад, є по декілька гравців високого рівня на кожну позицію. Готуємося дуже серйозно. Ми повинні поважати суперника, але думати про свою гру", – наголосив тренер.

У понеділок, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграє в 4 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Суперником підопічних Сергія Реброва буде Чехія.

Поєдинок відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва не змогли обіграти команду Албанії в номінально домашньому матчі в Празі (1:2), а за три дні по тому, на цьому ж стадіоні, вже поступилися в гостьовій грі команді Чехії — 2:3. 11 жовтня збірна здобула першу перемогу на турнірі, здолавши команду Грузії 1:0.