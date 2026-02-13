Позиції УЄФА та ФІФА розходяться: Чеферін висловився про повернення росіян до міжнародного футболу

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився про можливе повернення російських клубів і збірних до офіційних міжнародних змагань.

Його слова цитує France 24.

Під час пресконференції словенський функціонер заявив, що наразі в організації немає планів припиняти відсторонення.

"Позиція УЄФА чітка та не змінилася, але ми щодня вивчаємо всі аспекти. Світ змінюється так швидко, що за цим важко встежити. Подивимося, що принесе майбутнє", – сказав Чеферін.

Зазначимо, що напередодні президент ФІФА Джанні Інфантіно зробив іншу заяву. Він сказав, що готовий розглянути питання зняття заборони на участь російських команд у міжнародних змаганнях.

"Ми маємо це зробити. Без сумніву. Бо ця заборона нічого не досягла, вона лише породила ще більше розчарування і ненависті. Те, що дівчата та хлопці з Росії зможуть грати у футбол в інших частинах Європи, це б допомогло", – сказав Інфантіно.

Після цього зустріч з очільником ФІФА вже встиг провести Андрій Шевченко. Він поінформував швейцарця про важку ситуацію в Україні через військову агресію Росії та підкреслив, що будь-які спроби пом'якшити бан для росіян є неприпустимими.

Нагадаємо, що російські збірні та клуби відсторонили від участі у міжнародних змаганнях після початку повномасштабного вторгнення. УЄФА та ФІФА неодноразово підіймали тему про їх повернення, проте низка футбольних асоціацій виступають категорично проти такого рішення.