Ти ж не психіатр: президент УЄФА – про трактування правил гри рукою та значення VAR
Президент УЄФА Александер Чеферін відреагував на дискусії щодо суддівських трактувань у сучасному футболі.
Його слова передає Sportklub.
Зокрема, словенець висловився про епізоди із грою рукою. Він пояснив, коли VAR має втручатись у рішення арбітрів.
"Вболівальники не можуть зрозуміти різні трактування правил у різних матчах, і я також більше їх не розумію. Наприклад, коли йдеться про гру рукою – неважливо, чи був призначений пенальті, чи ні, була вона умисною чи ні… Як це зрозуміти? Ти ж не психіатр.
Ми намагаємося пояснити суддям, що рішення ухвалює арбітр на полі. VAR має втручатися лише у випадках очевидних порушень. І перегляди повинні бути короткими, а не такими, як іноді бувають в іспанських чи англійських лігах, із паузами на 10–15 хвилин для аналізу окремих епізодів", – сказав Чеферін.
