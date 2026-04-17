Усі розділи
Президент УЄФА відвідає Україну: його радник сказав, коли це стане можливо

Олексій Мурзак — 17 квітня 2026, 19:24
Александер Чеферін
Getty Images

Президент УЄФА Александер Чеферін планує відвідати Україну.

Про це у коментарі Tribuna.com повідомив радник президента асоціації Йозеф Клімент.

"Звичайно, я думаю, що так. Але він дуже зайнятий. Як багато хто може собі уявити, у нас завжди багато заходів, викликів. Світ зараз дуже розділений, і є багато-багато речей та причин. Він дуже зайнятий і постійно подорожує по всій Європі.

Ми регулярно зустрічаємося з ним різних нагод. У нас є фінали Ліги чемпіонів, матчі національних збірних та Конгрес УЄФА. Тож у нас є багато можливостей зустрітися один з одним протягом року. Звичайно, я впевнений, що коли його календар дозволить, він також обов'язково відвідає Україну", – сказав Клімент.

Нагадаємо, у лютому Чеферін висловився про можливе повернення російських клубів і збірних до офіційних міжнародних змагань.

