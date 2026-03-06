Чеберко оцінив шанси збірної України вийти на ЧС-2026
Центральний захисник Коламбус Євген Чеберко висловився про можливість збірної України з футболу на вихід на чемпіонат світу-2026.
Його цитує Tribuna.
28-річний футболіст позитивно оцінює шанси команди Сергія Реброва на здобуття путівки на Мундіаль через плейоф відбору.
"Думаю, шанси достатньо хороші, тому що Україна, коли сфокусована, коли показує наш найкращий футбол – може обігрувати топові збірні. У нас є великі шанси пройти на чемпіонат світу.
Але, знову таки, треба, щоб якомога більше гравців отримували ігрову практику і були готовими до стикових матчів. Ми не можемо контролювати результати, але ми можемо контролювати, як ми готуємося до цих матчів, щоб бути у найкращій формі", – сказав Чеберко.
Відзначимо, що за спиною Чеберка 2 матчі за національну команду (111 ігрових хвилин).
Нагадаємо, що Україна зіграє проти Швеції у півфіналі плейоф відбору 26 березня. Поєдинок стартує о 21:45 (за київським часом) на арені іспанського клубу Леванте.
Переможець протистояння вийде на тріумфатора дуелі Албанія – Польща, з яким зустрінеться у фіналі плейоф (31 березня).
Нещодавно колишній тренер української збірної Йожеф Сабо назвав найбільшу втрату "синьо-жовтих" у грі проти шведів.
Нагадаємо, що через травми національній команді не допоможуть лівий захисник Аякса Олександр Зінченко та форвард Роми Артем Довбик. Через перебір жовтих карток Ребров не зможе розраховувати на Руслана Малиновського та Юхима Коноплю.