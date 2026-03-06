Чеберко оцінив шанси збірної України вийти на ЧС-2026

Центральний захисник Коламбус Євген Чеберко висловився про можливість збірної України з футболу на вихід на чемпіонат світу-2026.

Його цитує Tribuna.

28-річний футболіст позитивно оцінює шанси команди Сергія Реброва на здобуття путівки на Мундіаль через плейоф відбору.

"Думаю, шанси достатньо хороші, тому що Україна, коли сфокусована, коли показує наш найкращий футбол – може обігрувати топові збірні. У нас є великі шанси пройти на чемпіонат світу.

Але, знову таки, треба, щоб якомога більше гравців отримували ігрову практику і були готовими до стикових матчів. Ми не можемо контролювати результати, але ми можемо контролювати, як ми готуємося до цих матчів, щоб бути у найкращій формі", – сказав Чеберко.