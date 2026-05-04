Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України – журналіст

Півзахисник Колоса Тарас Степаненко може приєднатися до нового тренерського штабу збірної України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За словами ведучого програми Михайла Співаковського, Степаненко стане помічником італійського тренера Андреа Мальдери, де матиме велике коло обов'язків.

"По факту, Мальдері гостро потрібні українці і не тільки якийсь методист, а й мотиватор – людина, яка в роздягальні може показати на вивіску "Believe" і змусити людей у щось вірити.

Степаненко є не просто лідером, здатним виявляти ці якості. З того, що мені розповідають про сьогоднішнього Степаненка, – це людина, яка накопичила дуже серйозний багаж знань, яка мислить набагато ширше, ніж просто побудова гри, тактика, тренувальний процес.

Він глибоко занурюється в фізіологію, психологію, питання фізичних навантажень. Окрім цього, він на ти з планшетом та володіє англійською мовою, що теж може бути важливо", – сказав Співаковський.