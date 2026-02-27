Українська правда
Тренер збірної Швеції назвав гравців, які не зіграють проти України у плейоф відбору на ЧС-2026

Софія Кулай — 27 лютого 2026, 08:07
Грем Поттер
Getty Images

Головний тренер збірної Швеції з футболу Грем Поттер розповів про кадрові втрати перед грою з Україною у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Його цитує Metro.

Наставник, ймовірно, не зможе розраховувати на трьох лідерів національної команди – Деяна Кулусевські, Лукаса Бергваля та Александера Ісака.

"Зараз ми просто сподіваємося, що деякі з цих хлопців повернуться, але, якщо ні, тоді нам доведеться знайти рішення з тими гравцями, які доступні", – заявив Поттер.

Нагадаємо, що поєдинок Україна – Швеція запланований на 26 березня 2026 року. Зустріч відбудеться на домашньому стадіоні іспанського Леванте.

Переможець протистояння вийде на тріумфуватор дуелі Албанія – Польща, з яким зустрінеться у фіналі плейоф (31 березня).

Однак не лише кадрових втрат зазнає Швеція. Україні не допоможуть нападник Роми Артем Довбик та універсальний гравець Аякса Олександр Зінченко. Обидва футболісти вже перенесли операції.

Раніше колишній нападник збірної України Артем Мілевський зробив пораду нинішнім гравцям "синьо-жовтих". Ексфорвард порадив підопічним Сергія Реброва брати приклад із півзахисника Дженоа Руслана Малиновського.

