Дуже сильний тренер: Сидорчук – про призначення Мальдери на посаду наставника збірної України

Ексгравець київського Динамо та збірної України Сергій Сидорчук оцінив потенційне призначення італійця Андреа Мальдери на посаду головного тренера національної команди.

Про це він розповів у коментарі УПЛ-ТБ.

"Мальдера – дуже сильний тренер. Коли в штабі збірної залишилися лише італійці-помічники, Мальдера вийшов на перший план. І що сподобалося – у нього є жага до роботи. Ти прокинувся о 7:30, пішов снідати, а він уже сидить із ноутбуком і розбирає матчі, тренування.

Був той матч із Португалією домашній, думаю, всі його пам'ятають. Мальдера таку тактику розробив – це було для мене щось нове. Я такого не бачив.

За три дні придумав, як перекрити сильні сторони Португалії. Багато в нього футбольних нюансів. І людські якості – порядна людина. Можливо, те, що він не працював головним тренером, це фактор, але я все одно вірю, що в нього все вийде", – заявив Сидорчук.