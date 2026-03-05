Сабо назвав найболючішу втрату збірної України у майбутньому матчі проти Швеції

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо висловився про кадрові втрати "синьо-жовтих" перед півфіналом плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції.

Його цитує Meta.

На його думку, найбільшою втратою для української збірної є півзахисник італійського Дженоа Руслан Малиновський, який пропускає гру через перебір жовтих карток.

Футбольний експерт наголосив на чудовій формі, яку півзахисник набрав у футболці "грифонів". Також Сабо пригадав виступи Малиновського в останніх іграх за національну команду.

"Картина у нас поки що вимальовується не дуже позитивна. Як на мене, найболючіша для нас втрата – це Руслан Малиновський, який останнім часом набрав чудову форму, що підтверджують його результативні дії за Дженоа. А в останніх матчах за збірну це був лідер команди, ватажок", – сказав Сабо.

Екстренер київського Динамо додав, що Сергій Ребров опинився у непростій ситуації на тлі великої кількості кадрових втрат.

Нагадаємо, що також через травми не зіграють Олександр Зінченко, Артем Довбик. Обидва українські футболісти перенесли операції. Також через перебір жовтих карток не зіграє Юхим Конопля.

Протистояння Україна – Швеція заплановане на 26 березня. Зустріч відбудеться на домашньому стадіоні іспанського Леванте.

Переможець протистояння вийде на тріумфатора дуелі Албанія – Польща, з яким зустрінеться у фіналі плейоф (31 березня).