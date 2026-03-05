Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сабо назвав найболючішу втрату збірної України у майбутньому матчі проти Швеції

Софія Кулай — 5 березня 2026, 10:15
Сабо назвав найболючішу втрату збірної України у майбутньому матчі проти Швеції
Йожеф Сабо

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо висловився про кадрові втрати "синьо-жовтих" перед півфіналом плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції.

Його цитує Meta.

На його думку, найбільшою втратою для української збірної є півзахисник італійського Дженоа Руслан Малиновський, який пропускає гру через перебір жовтих карток.

Футбольний експерт наголосив на чудовій формі, яку півзахисник набрав у футболці "грифонів". Також Сабо пригадав виступи Малиновського в останніх іграх за національну команду.

"Картина у нас поки що вимальовується не дуже позитивна. Як на мене, найболючіша для нас втрата – це Руслан Малиновський, який останнім часом набрав чудову форму, що підтверджують його результативні дії за Дженоа. А в останніх матчах за збірну це був лідер команди, ватажок", – сказав Сабо.

Екстренер київського Динамо додав, що Сергій Ребров опинився у непростій ситуації на тлі великої кількості кадрових втрат.

Нагадаємо, що також через травми не зіграють Олександр Зінченко, Артем Довбик. Обидва українські футболісти перенесли операції. Також через перебір жовтих карток не зіграє Юхим Конопля.

Протистояння Україна – Швеція заплановане на 26 березня. Зустріч відбудеться на домашньому стадіоні іспанського Леванте.

Переможець протистояння вийде на тріумфатора дуелі Албанія – Польща, з яким зустрінеться у фіналі плейоф (31 березня).

Читайте також :
Тренер збірної Швеції назвав гравців, які не зіграють проти України у плейоф відбору на ЧС-2026
Збірна України з футболу Йожеф Сабо Руслан Малиновський

Збірна України з футболу

Сабо назвав двох гравців Шахтаря, яких не варто викликати у збірну України
Маркевич назвав форварда, якого треба викликати у збірну України
Степаненко – про можливе повернення у збірну України: Я розумію, що вже є інші футболісти
Ребров назвав потенційних кандидатів на позицію форварда в збірній України у зв’язку з травмою Довбика
Ребров прокоментував чутки про натуралізацію двох гравців Шахтаря

Останні новини