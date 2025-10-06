Бондар емоційно перепросив перед вболівальниками за розгром від ЛНЗ
Валерій Бондар
ФК Шахтар
Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував поразку від ЛНЗ в матчі УПЛ.
Слова футболіста передає ПРОФУТБОЛ.
"ЛНЗ все забив, а ми все пропустили. Для нас це дуже‑дуже погана гра. Не можу підібрати іншого слова – це була якась ганьба просто.
Хотів би перепросити перед нашими вболівальниками, хто приходить на стадіон та біля телевізора щиро нас підтримує. Перепрошую за те, що відбувалося на полі", – сказав Бондар.
Попри поразку, "гірники" залишилися лідерами турнірної таблиці, водночас ЛНЗ завдяки цій перемозі піднявся на 6-ту сходинку.
Відео голів та огляд матчу ЛНЗ – Шахтар доступний на сайті "Чемпіон".
