Бондар емоційно перепросив перед вболівальниками за розгром від ЛНЗ

Володимир Максименко — 6 жовтня 2025, 14:26
Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував поразку від ЛНЗ в матчі УПЛ.

Слова футболіста передає ПРОФУТБОЛ.

"ЛНЗ все забив, а ми все пропустили. Для нас це дуже‑дуже погана гра. Не можу підібрати іншого слова – це була якась ганьба просто.

Хотів би перепросити перед нашими вболівальниками, хто приходить на стадіон та біля телевізора щиро нас підтримує. Перепрошую за те, що відбувалося на полі", – сказав Бондар.

Попри поразку, "гірники" залишилися лідерами турнірної таблиці, водночас ЛНЗ завдяки цій перемозі піднявся на 6-ту сходинку.

Відео голів та огляд матчу ЛНЗ – Шахтар доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки гри підбив півзахисник команди Марлон Гомес.

