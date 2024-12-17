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У Європі таке не проходить: Бущан оцінив рівень Динамо після перемоги над Вересом в УПЛ

Олексій Мурзак — 17 грудня 2024, 00:50
У Європі таке не проходить: Бущан оцінив рівень Динамо після перемоги над Вересом в УПЛ
Георгій Бущан
ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан підбив проміжні підсумки першої частини сезону та згадав головні моменти матчу 17-го туру проти Вереса, зауваживши, що в єврокубках таке не проходить.

Його слова наводить Sport Arena.

"Від київського Динамо завжди чекають добрих результатів. Однак, те, що проходить у нас у чемпіонаті України, не проходить у Європі. Це такий рівень у нас зараз. У Європі за будь-яку маленьку помилку нас одразу карають. Я впевнений, що жодна команда у світі, якби вона мала таку логістику, не змогла б перемагати в кожній зустрічі.

Відновлення? Його взагалі немає. Як приклад розповім наш графік. Ми граємо у четвер у Європі, у п’ятницю вранці ми летимо до Польщі, увечері сідаємо у поїзд. До Києва приїжджаємо у суботу вдень та одразу їдемо на базу.

Там тренування, коротке відновлення. У неділю – гра чемпіонату України. А в понеділок зранку ми знову виїжджаємо до Польщі на черговий матч. Можу сказати спасибі нашим воїнам із ЗСУ, які дають нам можливість грати", – зазначив Бущан.

Нагадаємо, голкіпер Динамо потрапив до символічної збірної тижня у Лізі Європи за версіями WhoScored та Sofascore.

Воротар киян отримав від цих статистичних порталів оцінки 8,8 та 9,1 відповідно.

Підопічні Олександра Шовковського стали першими і поки єдиною командою, що достроково втратила шанси на вихід в наступний етап Ліги Європи сезону-2024/25. У 6-му турі Динамо розгромно програло Реалу Сосьєдад (0:3).

Георгій Бущан Верес Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Ліга Європи-2024/25

Георгій Бущан

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