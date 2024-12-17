У Європі таке не проходить: Бущан оцінив рівень Динамо після перемоги над Вересом в УПЛ

Голкіпер Динамо Георгій Бущан підбив проміжні підсумки першої частини сезону та згадав головні моменти матчу 17-го туру проти Вереса, зауваживши, що в єврокубках таке не проходить.

Його слова наводить Sport Arena.

"Від київського Динамо завжди чекають добрих результатів. Однак, те, що проходить у нас у чемпіонаті України, не проходить у Європі. Це такий рівень у нас зараз. У Європі за будь-яку маленьку помилку нас одразу карають. Я впевнений, що жодна команда у світі, якби вона мала таку логістику, не змогла б перемагати в кожній зустрічі.



Відновлення? Його взагалі немає. Як приклад розповім наш графік. Ми граємо у четвер у Європі, у п’ятницю вранці ми летимо до Польщі, увечері сідаємо у поїзд. До Києва приїжджаємо у суботу вдень та одразу їдемо на базу.



Там тренування, коротке відновлення. У неділю – гра чемпіонату України. А в понеділок зранку ми знову виїжджаємо до Польщі на черговий матч. Можу сказати спасибі нашим воїнам із ЗСУ, які дають нам можливість грати", – зазначив Бущан.