У Європі таке не проходить: Бущан оцінив рівень Динамо після перемоги над Вересом в УПЛ
Голкіпер Динамо Георгій Бущан підбив проміжні підсумки першої частини сезону та згадав головні моменти матчу 17-го туру проти Вереса, зауваживши, що в єврокубках таке не проходить.
Його слова наводить Sport Arena.
"Від київського Динамо завжди чекають добрих результатів. Однак, те, що проходить у нас у чемпіонаті України, не проходить у Європі. Це такий рівень у нас зараз. У Європі за будь-яку маленьку помилку нас одразу карають. Я впевнений, що жодна команда у світі, якби вона мала таку логістику, не змогла б перемагати в кожній зустрічі.
Відновлення? Його взагалі немає. Як приклад розповім наш графік. Ми граємо у четвер у Європі, у п’ятницю вранці ми летимо до Польщі, увечері сідаємо у поїзд. До Києва приїжджаємо у суботу вдень та одразу їдемо на базу.
Там тренування, коротке відновлення. У неділю – гра чемпіонату України. А в понеділок зранку ми знову виїжджаємо до Польщі на черговий матч. Можу сказати спасибі нашим воїнам із ЗСУ, які дають нам можливість грати", – зазначив Бущан.
Нагадаємо, голкіпер Динамо потрапив до символічної збірної тижня у Лізі Європи за версіями WhoScored та Sofascore.
Воротар киян отримав від цих статистичних порталів оцінки 8,8 та 9,1 відповідно.
Підопічні Олександра Шовковського стали першими і поки єдиною командою, що достроково втратила шанси на вихід в наступний етап Ліги Європи сезону-2024/25. У 6-му турі Динамо розгромно програло Реалу Сосьєдад (0:3).