Динамо веде перемовини з Поліссям стосовно оренди Бущана

Київське Динамо веде перемовини з житомирським Поліссям щодо оренди 32-річного голкіпера Георгія Бущана.

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел у житомирському клубі.

Динамо намагається підсилити воротарську позицію після розгромної поразки від Буковини (0:3). Під час матчу 4-го туру АПЛ "біло-сині" пропустили два м'ячі внаслідок помилок воротаря В'ячеслава Суркіса.

Основний голкіпер Динамо Руслан Нещерет наразі не може допомогти столичному клубу, оскільки відновлюється після травми.

Нагадаємо, Бущан виступав за Динамо з 2011 по 2025 рік. Провів за основну команду киян 177 матчів у всіх турнірах, пропустив 164 м'ячі.

У поточному сезоні Бущан провів за Полісся 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 9 м'ячів і жодного разу не зберіг ворота сухими. У попередньому поєдинку "вовків" проти Шахтаря (2:0) Бущан не грав.

Зазначимо, що в турнірній таблиці УПЛ Полісся після чотирьох турів посідає 2 місце, маючи в активі 9 очок. Динамо ж з 6 балами йде 6-м, однак має гру в запасі.

Літнє трансферне вікно в Українській Прем'єр-лізі у 2026 році закриється в суботу, 5 вересня.