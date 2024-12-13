Бущан потрапив у символічну збірну тижня Ліги Європи за версіями WhoScored та Sofascore

Голкіпер Динамо Георгій Бущан потрапив до символічної збірної тижня у Лізі Європи за версіями WhoScored та Sofascore.

Воротар киян отримав від цих статистичних порталів оцінки 8,8 та 9,1 відповідно.

Український голкіпер виконав 11 сейвів (8 з меж штрафного майданчику), відбив пенальті, після якого на добиванні зіграв Оярсабаль. Також Бущан виконав 22 дальні передачі, 5 з яких стали точними.

Це перший випадок у цьому сезоні Ліги Європи, коли представник київського клубу потрапляє до збірної туру.

Нагадаємо, що підопічні Олександра Шовковського стали першими і поки єдиною командою, що достроково втратила шанси на вихід в наступний етап Ліги Європи сезону-2024/25. У 6-му турі Динамо розгромно програла Реалу Сосьєдад (0:3).