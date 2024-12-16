Динамо з голом Ваната переграло Верес у 17 турі УПЛ

У понеділок, 16 грудня, київське Динамо вдома обіграло рівненський Верес у межах 17 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Столичний клуб відкрив рахунок в середині першого тайму після ідеально розіграного штрафного удару. Олександр Піхальнок віддав передачу та Віталія Буяльського, який розрізним пасом знайшов у штрафній Владислава Ваната – 22-річний нападник в дотик переправив м'яч у ворота Андрія Кожухара (1:0).

Для форварда це 10-й гол у поточній кампанії. Наразі він одноосібно очолив список бомбардирів чемпіонату.

Динамо йде на зимову перерву на першій позиції з 43 очками в активі. Верес займає 9-те місце з 19 балами.

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 16 грудня

Динамо (Київ) – Верес (Рівне) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 23 Ванат

Напередодні житомирське Полісся вдома обіграло донецький Шахтар завдяки голу Богдана Михайліченка на 90-й хвилині гри.