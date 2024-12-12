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Динамо – перша команда, що достроково втратила шанси на вихід в наступний етап Ліги Європи

Микола Дендак — 12 грудня 2024, 23:53
Динамо – перша команда, що достроково втратила шанси на вихід в наступний етап Ліги Європи
ФК Динамо

Київське Динамо програло іспанському Реалу Сосьєдад та стало першою і поки єдиною командою, що достроково втратила шанси на вихід в наступний етап Ліги Європи сезону-2024/25.

У киян залишається 0 очок за 6 матчів та остання сходинка (у передостанньої – 2). У 24 місця (остання сходинка, що дозволяє вийти в плейоф ЛЄ) на цей момент вже 7 балів.

Тож навіть теоретично за 2 гри до кінця основного етапу "біло-сині" не зможуть піднятися на рятівну позицію. Киянам залишилося зіграти проти турецького Галатасарая та латвійського РФШ.

Нагадаємо, український колектив раніше програв італійському Лаціо (0:3) німецькому Гоффенгайму (0:2), італійській Ромі (0:1), угорському Ференцварошу (0:4) та чеській Вікторії Пльзень (1:2).

А ось в УПЛ у Динамо справи значно кращі. Напередодні кияни розгромили Олександрію та одноосібно очолили турнірну таблицю Української Прем'єр-ліги.

Динамо Київ Реал Сосьєдад Ліга Європи-2024/25

Динамо Київ

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