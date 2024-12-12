Прощавай, Європо! Динамо розгромно програло Реалу Сосьєдад і втратило шанси на вихід у плейоф

На "Арені Реале" у Сан-Себастьяні відбувся матч шостого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА, в якому київському Динамо протистояв місцевий Реал Сосьєдад. Поєдинок завершився поразкою віцечемпіона України з рахунком 0:3.

Для того, щоб залишати за собою шанси вийти в плейоф турніру, підопічним Олександра Шовковського потрібно було перемагати. Утім, інтрига щодо єврокубкового майбутнього "біло-синіх" була похована ще в першому таймі.

Вже на 18-й хвилині зустрічі рефері призначив пенальті у ворота Динамо. Попов на рівному місці збив у власному майданчику Мікеля Оярсабаля, який вирішив сам виконати одинадцятиметровий. Бущан удар із позначки відбив, проте той же Оярсабаль опинився першим на добиванні й відкрив рахунок.

Ще через 5 хвилин господарі подвоїли свою перевагу. Кубо відпасував під удар Беккеру і той з гострого кута пробив Бущана.

А на 33-й хвилині Оярсабаль, отримавши передачу від Оласагасті, хитнув Біловара й оформив дубль.

Усі спроби гравців Динамо забити бодай гол престижу виявилися марними. Як наслідок, Реал Сосьєдад поховав шанси киян поборотися за плейоф. Українська команда зазнала шостої поспіль поразки в турнірі й залишається на останньому рядку в турнірній таблиці.

Ліга Європи УЄФА 2024/25

6 тур, 12 грудня

Реал Сосьєдад – Динамо – 3:0 (3:0)

Голи: 0:1 – 19 Оярсабаль, 0:2 – 24 Беккер, 0:3 – 33 Оярсабаль

Реал Сосьєдад: Реміро – Муньос, Агерд, Субельдія, Арамбуру (Одріосола, 59), Мендес (Марін, 46), Гонсалес, Оласагасті, Кубо (Магунаселая, 58), Оярсабаль (Оскарссон, 58), Беккер

Динамо: Бущан – Караваєв, Біловар, Попов, Дячук, Дубінчак – Бражко (Кабаєв, 63), Михайленко, Рубчинський (Піхальонок, 63) – Волошин, Герреро (Ванат, 63)

У наступному 7-му турі Ліги Європи Динамо зіграє 21 січня гостьовий матч проти турецького Галатасарая, а Реал Сосьєдад 23 січня завітає в гості до римського Лаціо.