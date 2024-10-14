Буряк: Реброву слід будувати гру навколо Мудрика

Колишній тренер Динамо Леонід Буряк вважає, що головному тренеру збірної України Сергію Реброву потрібно будувати гру команди навколо вінгера Михайла Мудрика.

Цитує гравця Sport.ua.

"Я думаю, що у збірної України виконавська майстерність трішки вища, ніж у Чехії. Адже багатьох основних футболістів, які грають у її складі, з різних причин не буде у сьогоднішній грі – зокрема, Зінченка, Ярмоленка, Малиновського. Вони, як і ще кілька гравців, за рівнем вище. Та є у нас футболіст, який дуже добре грає у контратаку – це Мудрик. Який він гравець і як він грає, всі добре знають. Як на мене, це один зі знакових і талановитих футболістів України нинішнього часу. Я вважаю, що навколо нього потрібно будувати гру, адже швидкість – це така річ, яка зараз у футболі дуже актуальна.

І як би надійно наші суперники не оборонялись, Мудрик може створити небезпеку. Він це вміє робити, коли забігає до чужого штрафного майданчика, забиває. І я так говорю не тому, що він забив переможний м’яч Грузії, а тому, що не у всіх футболістів так виходить: прийти у футбол – і вже з першого дотику до м’яча стати зіркою.

Хоча з нього зірку роблять. Я думаю, Мудрик – один з найталановитіших футболістів за останній час у нашій країні", – сказав Буряк.