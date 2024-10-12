Мудрик став найкращим гравцем матчу Україна – Грузія за версією SofaScore, Калюжний серед лідерів
Футболіст Челсі та збірної України Михайло Мудрик отримав найвищу оцінку за матч 3 туру дивізіону B Ліги націй УЄФА проти Грузії (1:0).
Про це повідомляє аналітичне видання SofaScore.
Вінгер національної команди забив єдиний гол у поєдинку, а також віддав 1 ключову передачу, завдав два удари в площину воріт, виграв 8 дуелей 1 в 1 з 10 і заробив 4 штрафних удари.
Також високий бал отримали Максим Таловєров (7,7) та дебютант збірної України Іван Калюжний (7,6). Обидва гравці могли отримати вищу оцінку, якби не зароблені жовті картки.
Нагадаємо, в іншому матчі групи 1 Чехія перемогла Албанію. 10 жовтня відбулося десять матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025. Справжню сенсацію створила збірна Греції. "Еліни" на Вемблі шокували збірну Англії, забивши у ворота родоначальників футболу два голи.