Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Грузією

Футболіст Челсі та збірної України Михайло Мудрик став володарем призу "Лев Матчу" в поєдинку Україна – Грузія (1:0) у 3 турі дивізіону В Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

За нього проголосували 55% опитуваних людей. Лівий вінгер національної команди відзначився єдиним голом за збірну.

Зауважимо, що за оцінками SofaScore, найкращим у поєдинку також став Мудрик, який отримав оцінку 8,3.

Нагадаємо, в іншому матчі групи 1 Чехія перемогла Албанію. 10 жовтня відбулося десять матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025. Справжню сенсацію створила збірна Греції. "Еліни" на Вемблі шокували збірну Англії, забивши у ворота родоначальників футболу два голи.