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Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Грузією

Станіслав Лисак — 12 жовтня, 00:15
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Грузією
Getty Images

Футболіст Челсі та збірної України Михайло Мудрик став володарем призу "Лев Матчу" в поєдинку Україна – Грузія (1:0) у 3 турі дивізіону В Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

За нього проголосували 55% опитуваних людей. Лівий вінгер національної команди відзначився єдиним голом за збірну.

Зауважимо, що за оцінками SofaScore, найкращим у поєдинку також став Мудрик, який отримав оцінку 8,3.

Нагадаємо, в іншому матчі групи 1 Чехія перемогла Албанію. 10 жовтня відбулося десять матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025. Справжню сенсацію створила збірна Греції. "Еліни" на Вемблі шокували збірну Англії, забивши у ворота родоначальників футболу два голи.

Збірна України з футболу Михайло Мудрик Збірна Грузії з футболу

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