Буковина та Кривбас не виявили переможця у матчі 10 туру УПЛ

У неділю, 25 жовтня, відбувся завершальний матч 10 туру, в якому зустрілись Буковина та Кривбас.

Поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.

Перший тайм пройшов з обмалью гострих моментів, але ближче до голу все ж був Кривбас - спочатку Наві з льоту не зміг попасти по воротах, а згодом Пеньков подарував супернику м'яч перед власним штрафним майданчиком, але ізраїльський легіонер пробив мимо.

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У другому таймі Кривбас перевів гру ближче до воріт суперника і мав свою нагоду вирвати перемогу, але Лін влучив у стійку. До завершення матчу команди більше боролись, аніж створювали гострі моменти і гра завершилась справедливою нічиєю.

Чемпіонат України - УПЛ

10 тур, 25 жовтня

Буковина - Кривбас 0:0

Буковина: Пеньков, Безуглий, Приймак, Бусько, Ільїн, Вітенчук, Дахновський (Підлепенець, 90+2), Клепач (Танковський, 58), Задерака (Груша, 58), Талла (Кожушко, 58), Кравчук

Кривбас: Кемкін, Машаду, Вілівальд, Ліма, Боржес, Підгурський, Шевченко, Наві, Лін (Годя, 67), Каменський (Герберт, 67), Качвеле (Мулик, 90)

Попередження: Бусько, Кожушко, Підгурський, Качвеле.

За підсумками матчу Буковина посідає 10 місце із дев'ятьма очками в активі, а Кривбас вже передостанній - шість залікових балів.