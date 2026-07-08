Буковина переглядає трьох канадських легіонерів
ФК Буковина
В розташуванні Буковини зʼявилися три молодих футболісти з Канади.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, за амплуа – це два вінгери а фланговий захисник.
"Допоки основа клубу проводитиме 15-денний збір в Закарпатті, екзотичних легіонерів переглядають тренери Буковини U-21", – йдеться у повідомлені.
Напередодні чернівецький клуб підписав 19-річного півзахисника Федіра Бабака.
Нагадаємо, наприкінці червня Буковина також підписала двох ексгравців Шахтаря.