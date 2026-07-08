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Буковина переглядає трьох канадських легіонерів

Олексій Мурзак — 8 липня 2026, 19:05
Буковина переглядає трьох канадських легіонерів
ФК Буковина

В розташуванні Буковини зʼявилися три молодих футболісти з Канади.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, за амплуа – це два вінгери а фланговий захисник.

"Допоки основа клубу проводитиме 15-денний збір в Закарпатті, екзотичних легіонерів переглядають тренери Буковини U-21", – йдеться у повідомлені.

Напередодні чернівецький клуб підписав 19-річного півзахисника Федіра Бабака.

Нагадаємо, наприкінці червня Буковина також підписала двох ексгравців Шахтаря.

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