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Буковина попрощалася з хавбеком

Олег Дідух — 29 червня 2026, 14:07
Буковина попрощалася з хавбеком
Родіон Плакса
ФК Буковина

Півзахисник Родіон Плакса покинув Буковину на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

Контракт 24-річного хавбека діє до 30 червня поточного року та не буде продовжений. Плакса виступав за Буковину з січня 2025 року.

Сумарно за ці півтора роки провів 33 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 3 голами та 9 асистами. Палкаса допоміг Буковині стати чемпіоном Першої ліги сезону-2025/26 та піднятися в УПЛ. До цього півзахисник виступав за Маріуполь, Чорноморець і Олександію.

У зв'язку з виходом в елітний дивізіон чемпіонату України Буковина влаштувала перебудову складу команди. Нещодавно клуб оголосив про підписання хорватського вінгера Міхаела Клепача.

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