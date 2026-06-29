Буковина попрощалася з хавбеком

Півзахисник Родіон Плакса покинув Буковину на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

Контракт 24-річного хавбека діє до 30 червня поточного року та не буде продовжений. Плакса виступав за Буковину з січня 2025 року.

Сумарно за ці півтора роки провів 33 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 3 голами та 9 асистами. Палкаса допоміг Буковині стати чемпіоном Першої ліги сезону-2025/26 та піднятися в УПЛ. До цього півзахисник виступав за Маріуполь, Чорноморець і Олександію.

У зв'язку з виходом в елітний дивізіон чемпіонату України Буковина влаштувала перебудову складу команди. Нещодавно клуб оголосив про підписання хорватського вінгера Міхаела Клепача.