Президент Буковини: Наш план – уже восени повернутися до Чернівців

Почесний президент Буковини Андрій Сафроняк розповів, де команда буде проводити домашні матчі на старті сезону Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає "Український футбол".

Чернівецький клуб розпочне сезон на стадіоні "Україна" у Львові, оскільки не встиг завершити роботи на домашній арені.

"Ми не встигнемо підготувати домашній стадіон у Чернівцях до старту нового сезону. Клуб зі свого боку займаємося полем, а роботи з освітлення має виконати місцева влада. Тому перші домашні матчі доведеться провести в інших містах. Наш план – уже восени повернутися до Чернівців і грати вдома", – сказав він.

Також функціонер назвав приблизні терміни повернення на стадіон у Чернівцях.

"Хотілося б уже в жовтні. Саме на такий термін ми орієнтуємося", – заявив Сафроняк.

Раніше повідомлялося, що перед стартом в УПЛ Буковина підсилила склад екслідером Кривбасу Максимом Задеракою, хорватським вінгером Міхаелем Клепачем та двома вихованцями Шахтаря – Іллею Путрею та В'ячеславом Танковським.