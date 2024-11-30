Буковина оголосила про відхід Кривенцова

Чернівецька Буковина припинила співпрацю з головним тренером Валерієм Кривенцовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розірвали за обопільною згодою сторін.

51-річний фахівець очолював команду від червня 2024 року. Під його керівництвом "жовто-чорні" зіграли 14 офіційних матчів, в яких здобули 7 перемог, зазнали 3 поразок та 4 гри звели внічию.

Нагадаємо, Буковина ще у жовтні відсторонила від виконання обов’язків головного тренера Валерія Кривенцова. До завершення літньо-осінньої частини сезону Першої ліги обов’язки головного тренера команди виконуватиме Григорій Чурілов.

Раніше повідомлялося, що чернівецький клуб хоче переманити наставника луганської Зорі Младена Бартуловича.

Зазначимо, що Буковина в останньому матчі поступилась Минаю. Попри це клуб з Чернівців пройшов у чемпіонську групу Першої ліги за підсумками першого кола.