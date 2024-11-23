Минай здолав Буковину, Металіст переграв Прикарпаття у 18 турі Першої ліги

Сьогодні, 23 листопада, відбулися три поєдинки 18 туру Першої ліги.

Минай вдома обіграв Буковину завдяки автоголу 29-річного захисника Микити Безуглого. Попри перемогу підопічні Желько Любеновича вже втратили шанси кваліфікуватися у чемпіонську групу. Наразі закарпатці з 16 балами посідають шосту сходинку в турнірній таблиці групи А, Буковина з 20 очками залишилась на четвертій позиції.

В іншому матчі харківський Металіст в Івано-Франківську переміг місцеве Прикарпаття з рахунком 2:1.

Чемпіонат України – Перша ліга

18 тур, 23 листопада

Минай – Буковина 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 74 Безуглий (автогол)

Прикарпаття – Металіст 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 25 Француз, 1:1 – 45+1 Абрамов, 1:2 – 66 Синчук

Сьогодні відбудеться ще один матч:

13:00 Поділля – Епіцентр

Нагадаємо, напередодні Епіцентр впевнено переграв Агробізнес, а Металіст розгромив Минай.