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Буковина повідомила про відсторонення головного тренера

Олег Дідух — 22 жовтня, 12:05
Буковина повідомила про відсторонення головного тренера
Валерій Кривенцов
ФК Буковина

Валерій Кривенцов відсторонений від виконання обов’язків головного тренера Буковини.

Про це повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

Таке рішення прийняла наглядова рада Буковини. До завершення літньо-осінньої частини сезону Першої ліги обов’язки головного тренера команди виконуватиме Григорій Чурілов.

Нагадаємо, Валерій Кривенцов став головним тренером Буковини у травні 2024 року, до цього він працював у луганській Зорі та харківському Металісті 1925.

Наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці групи А Першої ліги. Команда здобула чотири перемоги, тричі зіграла внічию і двічі програла.

Свій наступний матч Буковина проведе у суботу, 26 жовтня вдома проти Епіцентра. Початок гри – о 13:00 за Києвом.

Буковина Валерій Кривенцов

Валерій Кривенцов

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