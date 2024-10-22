Буковина повідомила про відсторонення головного тренера

Валерій Кривенцов відсторонений від виконання обов’язків головного тренера Буковини.

Про це повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

Таке рішення прийняла наглядова рада Буковини. До завершення літньо-осінньої частини сезону Першої ліги обов’язки головного тренера команди виконуватиме Григорій Чурілов.

Нагадаємо, Валерій Кривенцов став головним тренером Буковини у травні 2024 року, до цього він працював у луганській Зорі та харківському Металісті 1925.

Наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці групи А Першої ліги. Команда здобула чотири перемоги, тричі зіграла внічию і двічі програла.

Свій наступний матч Буковина проведе у суботу, 26 жовтня вдома проти Епіцентра. Початок гри – о 13:00 за Києвом.